Knoop in de zakdoek om dementie onder de aandacht te brengen Leen Belpaeme

09 september 2019

Oostende wil zich in de komende jaren meer gaan inzetten als een dementievriendelijke stad. Door de vergrijzing krijgt de stad steeds meer met de ziekte te maken. Er zijn een groot aantal bewoners in woonzorgcentra met dementie, maar ook de thuiszorg heeft dit gevolgen. De stad lanceert daarom een label en werkt samen met organisaties die een dementievriendelijk aanbod uitwerken.

Onder meer Mu.Zee en gidsenkring Lange Nelle zullen wandelingen en rondleidingen aanbieden specifiek aangepast voor mensen met dementie. Op de website www.oostende.be/dementievriendelijk werd ook alle nuttige informatie omtrent dementie gebundeld. De stad werkte hiervoor samen met verschillende organisaties en verenigingen en werd ondersteund door FOTON, het expertisecentrum dementie. “We willen met deze campagne de bewustwording rond dementie vergroten, maar ook zo veel mogelijk mensen informeren over hoe je het beste omgaat met personen met dementie”, vertelt schepen Natacha Waldmann (Groen). “Mensen met dementie ervaren drempels in hun sociale contacten en kunnen hiervoor makkelijk geïsoleerd geraken. We willen die mensen echter extra ondersteunen.” De stad ontwikkelde een label om de zichtbaarheid te verhogen. Organisaties kunnen het label aanvragen als ze bereid zijn om hun best te doen om mensen met dementie goed te ontvangen. Ze vinden hiervoor een heleboel tips op de website. Een van de tips is normaal doen. Zie vooral waar de mensen sterk in zijn en geef ondersteuning waar wenselijk. Het kan ook helpen om iets te herhalen als je merkt dat de boodschap niet aankomt of je woorden ondersteunen met gebaren.

Week van de Dementie

Het project Dementievriendelijk Oostende herken je aan de rode zakdoek met de knoop. Dit verwijst naar de knoop die men vroeger in een zakdoek legde om iets niet te vergeten. Tijdens de week van de Dementie van 14 tot 21 september zullen er heel wat activiteiten georganiseerd worden om dementie onder de aandacht te brengen. Veel activiteiten richten zich tot mensen met dementie en hun omgeving. Er zijn ook activiteiten voor het grote publiek. Zo zal het FOTON-koor, dat hoofdzakelijk bestaat uit mensen met dementie, op zaterdag 21 september een zangoptreden geven op het Wapenplein. Tussen de liederen door worden enkele passende gedichten gebracht. Iedereen is welkom om mee te zingen vanaf 15 uur. Ook de bibliotheek springt mee op de kar en stelde verteltassen samen die kunnen gebruikt worden om met het thema aan de slag te gaan met kinderen. De medewerkers van de bib kregen ook een vorming over hoe ze best omgaan met de specifieke doelgroep.

De stad lanceert het label nu, maar is van plan om in de toekomst nog extra acties op te zetten. “Een van de initiatieven die we nog willen nemen is het installeren van infopunten in de stad waar mensen terecht kunnen voor extra info”, zegt Griet Boedt, directeur Zorg.