Klimaatpioniers werken mee aan een klimaatplan voor Oostende Leen Belpaeme

06 september 2020

11u58 0 Oostende Oostende schakelt zogenaamde Klimaatpioniers in om mee na de denken over de klimaatuitdagingen waarmee de stad geconfronteerd wordt. Een maand geleden gaf Stad Oostende het startschot voor de opmaak van een ambitieus klimaatplan ‘Leefbaar Oostende’. De bedoeling is om van Oostende een klimaatneutrale en meer leefbare stad te maken tegen 2050.

Sinds 2019 wisselen de Oostendse ‘Klimaatpioniers’ kennis uit over de manier waarop de klimaatuitdagingen moeten aangepakt worden. De Klimaatpioniers zijn een groep burgers en vertegenwoordigers van bedrijven en verenigingen die elk op hun manier een steentje willen bijdragen tot een leefbaar en klimaatneutraal Oostende. Het Energiehuis en de Stad Oostende bouwen verder op de ideeën van de Klimaatpioniers om het klimaatplan op te maken. Om zoveel mogelijk input te krijgen vanuit verschillende hoeken, zullen de Klimaatpioniers per thema werkateliers organiseren. Onderwerpen als mobiliteit, wonen, industrie, horeca,… komen daar op tafel. De ideeën en opmerkingen vanuit die werkateliers worden vervolgens meegenomen om de concrete acties in het klimaatplan voor te bereiden. “De acties om onze impact op het klimaat te verminderen, hebben te maken met de meest uiteenlopende thema’s. We willen daarom onze focus zo breed mogelijk houden. We zijn dan ook heel benieuwd waar de Klimaatpioniers allemaal mee op de proppen zullen komen”, aldus schepen van Mens en Milieu Silke Beirens.

In het voorjaar van 2021 moet het klimaatplan ‘Leefbaar Oostende’ klaar zijn en zullen verschillende concrete acties starten. Ook dan krijgen de Klimaatpioniers een belangrijke rol: zij zullen zelf meewerken aan een aantal acties, maar tegelijk kritisch mee opvolgen of de resultaten worden behaald.

Interactieve webpagina

Om de Oostendenaars én iedereen die betrokken is bij het klimaatplan op de hoogte te houden, werd de website www.oostende.be/leefbaaroostende gelanceerd. Regelmatig zullen er nieuwe acties verschijnen waarbij niet alleen inwoners maar ook bedrijven en verenigingen zelf zullen kunnen aangeven hoe ze willen meehelpen.