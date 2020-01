Kleuters van De Puzzel op bezoek in het het AZ Damiaan: “Generaties met elkaar verbinden” Timmy Van Assche

24 januari 2020

17u44 0 Oostende De kinderen van de derde kleuterklas van basisschool De Puzzel, in de wijk Meiboom, trokken op uitstap naar het AZ Damiaan. Daar brachten ze een bezoek aan de dienst geriatrie. Jong en oud beleefden samen een leuke namiddag.

Ver hoefde de groep van zo’n vijftien kinderen niet te stappen, want de school ligt op nog geen 200 meter van het ziekenhuis. Het doel van de uitstap was om zowel de kinderen als de ziekenhuisverblijvers een leuke namiddag aan te bieden. Vooreerst gingen de kinderen olijk aan het dansen, wat dan weer op applaus van de ouderen werd ontvangen. Daarna schoof iedereen gezellig aan tafel om een koekje te eten en sapje te drinken. De uitstap had dan ook als doel om verschillende generaties met elkaar te verbinden.