Kleuters en peuters mogen nog even niet naar school: Stad Oostende deelt knutselpakketten uit aan 830 kleuters Leen Belpaeme

30 april 2020

16u18 0 Oostende Tot eind mei kunnen kleuters zeker niet terug naar school. Stad Oostende verdeelt daarom meer dan 800 pakketten met knutsel- en spelmateriaal. “Voor veel gezinnen is het niet evident om zelf materiaal te voorzien om hun kinderen uit te dagen, daarom willen we de ouders hierin ondersteunen”, zeggen schepenen Bart Plasschaert (CD&V) en Natacha Waldmann (Groen).

Voor ouders met jonge kinderen is deze lockdownperiode extra uitdagend. Omdat zij nog niet meteen terug naar school kunnen, slaan Stad Oostende en het Netwerk ‘Huis van het Kind’ de handen in elkaar. 830 pedagogische speelpakketten werden samengesteld voor Oostendse peuters en kleuters in een moeilijke thuissituatie. In de pakketjes zitten onder meer een bundeltje met diverse knutselideetjes en knutselmateriaal zoals een kleuterschaar, een waterverfsetje, kleurpotloden, en kleurplaten. De peuters en kleuters kunnen zich ook uitleven met een springtouw en een strandbal.

“In elk pakket steekt ook een drinkfles, een kleuterboek of een leesboekje en iedereen krijgt nog een verrassing die per pakket anders is, zoals bijvoorbeeld een knuffel”, legt Bart Plasschaert, schepen van Vrije Tijd uit. “Het pakket bevat dus niet alleen leuk speelmateriaal, maar zorgt er ook voor dat de kinderen bepaalde schoolopdrachten kunnen uitvoeren.”

Afhalen op school

De verspreiding van deze speelpakketten gebeurt in de eerste plaats via de scholen. Ouders kunnen de pakketten op school afhalen of ze worden door de school zelf, door vzw de Katrol of door Stad Oostende aan huis geleverd. “De school kent de gezinnen het best, en weet wie het moeilijk heeft”, verduidelijkt schepen van Welzijn en Onderwijs Natacha Waldmann (Groen). “Daarnaast doen we waar mogelijk een beroep op de organisatie die het gezin ondersteuning biedt om het pakket af te leveren. Dat biedt een extra kans om via een ‘stoepgesprek’ contact te leggen met het gezin en te checken hoe alles verloopt.”

Omdat het voor alle ouders van peuters en kleuters een moeilijke periode is, wordt de bundel met knutselideeën ook online voor iedereen ter beschikking gesteld op de website van Stad Oostende. Tot slot wordt ook een online kleurwedstrijd georganiseerd voor alle kinderen. Op deze website staan bovendien een hele reeks aan activiteiten voor thuis die ouders en kinderen kunnen inspireren: van luisterboeken en knutseltips tot familietheater en online goochelshows.