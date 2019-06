Kleur zorgt voor sfeervolle dag op het Strandplein Leen Belpaeme

22 juni 2019

22u07 2 Oostende Op het strandplein in Mariakerke kwamen overdag heel wat bezoekers langs voor het gratis festival Kleur. Het evenement krijgt een subsidie van Wijk in Beweging.

Het strandplein in Mariakerke is traditioneel een gezellige plaats om te vertoeven. Tijdens Kleur stijgt de temperatuur altijd een beetje en dat mocht je dit jaar letterlijk nemen. Onder een stralende zon konden bezoekers genieten in de namiddag al genieten van randanimatie en de wereldkeuken. Daarnaast stonden ook heel wat optredens op het programma van artiesten als Jeru the Damaja, TLP, East-End-Rock, Raggamuffin Whiteman, Skylarkin, Cityforce en Rookwalm.