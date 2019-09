Kleinkunstfestival opent met vader en zoon Vermandere Leen Belpaeme

26 september 2019

09u31 0 Oostende Op de site van het Bosjoenk zijn momenteel volop voorbereidingen bezig voor het 12de Ethias Kleinkunst Festival op zondag 29 september.

Traditioneel opent Willem Vermandere om 12 uur het festival, hij speelt er het voorprogramma van zijn zoon Augustijn die om 15 uur speelt in de tent. Bram Verstappen (Meermens) uit de Haan stelt er zijn eerste cd voor. Zo krijgt beginnend lokaal talent ook een plaats tussen de grote namen van de kleinkunst. De muziekband Buurman bestaat 15 jaar en komt dit vieren op het Hazegras. Rick de Leeuw is al 12 jaar de gastheer van het festival, maar dit jaar zal hij niet enkel de introducties verzorgen, hij sluit ook af met zijn muziekband. Arne Vanhaecke, singer song writer en presentator bij VTM Kzoom, bekend van Zo is er maar één met zijn hit Luisje komt rond 17 uur langs om een paar nieuwe nummers uit te testen op het aandachtige kleinkunst publiek. Vanaf dit jaar werkt de organisatie ook samen met de Oostendse stadsbrouwerij ’t Koelschip en zal er op de site naast de traditionele dranken ook de lokale bieren te verkrijgen zijn zoals het Cowboy Henk bier Blonde Kuif alsook Harlekijn Bruin. De inkom is gratis.