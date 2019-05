Kleine cannabisplantage ontdekt in Stuiverstraat Bart Boterman

31 mei 2019

16u45 0 Oostende In de Stuiverstraat in Stene bij Oostende is donderdag een kleinschalige cannabisplantage van 8 planten ontdekt. Dat bevestigt het parket van Brugge.

De vondst kwam er na onderzoek van de recherche van de Lokale Politie Oostende en een huiszoekingsbevel op donderdagavond. De plantage bevond zich in een woning ter hoogte van de begraafplaats in Stene. Volgens het parket werden tevens een aantal XTC-pillen in beslag genomen. De planten worden vernietigd. De bewoner werd ondervraagd maar niet voor de onderzoeksrechter geleid. Hij mocht beschikken, maar zal zich allicht later voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.