Kindje uurtje vermist op strand van Oostende Jelle Houwen

23 juni 2019

Op het strand van Oostende was er zondagmiddag een zoekactie naar een 6-jarig jongetje dat een tijdje vermist was. Het jongetje was met een groep Brusselse jongeren naar het strand gegaan maar liep verloren ter hoogte van de waterlijn. De begeleider was het kind even uit het oog verloren. Na een tijdje werd alarm geslagen en werden de hulpdiensten verwittigd. Die kwamen massaal ter plaatse, zowel op zee als op het strand. Na een massale zoekactie werd het jongetje even later aangetroffen ter hoogte van Dermul.