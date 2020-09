Kinderwensteam zorgt voor professioneel klankbord bij onzichtbaar verdriet: “Het is voor de buitenwereld zo moeilijk te begrijpen wat je doormaakt” Leen Belpaeme

09 september 2020

15u01 0 Oostende Heel veel wensouders dragen een verdriet met zich mee, dat door buitenstaanders niet altijd wordt gezien. Eén op zes koppels wordt geconfronteerd met een moeilijke weg om kinderen te krijgen. Ongewilde kinderloosheid en fertiliteitsbehandelingen hebben een enorme impact op diverse aspecten van het leven van wensouders. Daarom werd nu een gloednieuw Kinderwensteam gelanceerd in West-Vlaanderen om wensouders bij te staan. Leander Verdievel is peter van het project.

Elk koppel dat de 30 nadert of voorbij is, herkent waarschijnlijk de vraag: ‘Wanneer beginnen jullie aan kindjes?’ Op het eerste zicht een onschuldige vraag, maar voor koppels waarbij het niet lukt om kinderen te krijgen is het een enorm beladen vraag die heel wat verdriet kan teweegbrengen. Verdriet dat niet altijd zichtbaar is voor buitenstaanders. Er bestaat ook nog altijd een taboe om over het probleem te spreken. Vanaf september wordt er daarom een gloednieuw Kinderwensteam gelanceerd in West-Vlaanderen onder leiding van Charlot Crombez zorgcoördinator, psycho- en relatietherapeut en erkend KinderWensConsulent. Dit team zal in samenwerking met huis van het kind Oostende Louisa samen een groepsaanbod neerzetten voor West-Vlamingen. “Vele wensouders voelen zich eenzaam. Ze hebben het gevoel er alleen voor te staan en dat niemand hen begrijpt. Goed bedoelde tips van omgeving, zorgen er soms voor dat ze het gevoel hebben bij niemand terecht te kunnen. Met een praatgroep willen we de emotionele draagkracht van de wensouders versterken. Lotgenoten weten als geen ander waarover ze praten. En kan het gevoel geven ‘ik ben niet alleen’”, vertelt Charlot Crombez, zorgcoördinator van Kinderwens West-Vlaanderen.

De drang naar een kind was op een bepaald moment zo onmetelijk groot geworden dat we niet meer rationeel nadachten, simpelweg omdat alles veel te emotioneel werd Leander Verdievel

Hindernissenparcours

Vanaf september zal er een (groeps)zorgprogramma en een spreekuur doorgaan in het nieuwe Kinderwenshuis van West-Vlaanderen dat in het Huis van het kind Louisa wordt ingebed in Oostende. Leander Verdievel is ambassadeur van Kinderwens West-Vlaanderen. Hij is schrijver en scenarist van de succesvolle fictiereeks Gevoel voor tumor, dat onder de meer de Prix Europa won voor beste Europese televisiereeks. In juni van dit jaar, verscheen zijn nieuwe boek ‘Het volgend jaar gezin’ waarin Leander open en eerlijk het onvruchtbare hindernissenparcours beschrijft dat hij samen met zijn vrouw heeft afgelegd. Tien jaar, zeventien IVF-pogingen en een lange adoptieprocedure waren nodig om de kinderdroom van Leander en Karen in vervulling te laten gaan. “De drang naar een kind was op een bepaald moment zo onmetelijk groot geworden dat we niet meer rationeel nadachten, simpelweg omdat alles veel te emotioneel werd. We hadden het misschien nooit zo ver mogen laten komen maar met verstrijken van de tijd zaten we steeds meer gevangen in een blinde het-moet-en-zal-ons-lukken drift. Dokters stuurden steeds luidere waarschuwingssignalen uit: dat het een slecht teken was dat het zo lang duurde. Dat we misschien moesten nadenken over alternatieven? Maar we weigerden om te luisteren want zagen iedereen in onze omgeving zwanger worden, kinderen krijgen en gezinnen krijgen”, getuigt Leander.

Je krijgt ook heel wat goedbedoelde maar dikwijls vreselijk enerverende reacties van andere mensen, zoals ‘Ga eens op reis, dan zal het wel lukken’ of ‘Niet te veel aan denken’ Leander Verdievel

Ondanks een goede vriendengroep voelde het koppel zich toch alleen. “Het is voor de buitenwereld zo moeilijk te begrijpen wat je doormaakt. Iets wat zo intiem is, wordt opeens een medische mallemolen. Je krijgt ook heel wat goedbedoelde maar dikwijls vreselijk enerverende reacties van andere mensen, zoals ‘Ga eens op reis, dan zal het wel lukken’ of ‘Niet te veel aan denken.’ Dat is nochtans niet simpel wanneer je in drie weken tijd meer injecties hormonen krijgt dan er gespoten zijn op de jongste tien Belgische kampioenschappen bodybuilding. Ook bij onze ellenlange, slopende adoptieprocedure vonden we het vaak moeilijk om te praten over wat we allemaal meemaakten. Met mijn boek ‘Het volgend jaar gezin’ wil ik het taboe slopen. Net daarom heb ik ook geen seconde getwijfeld om peter te worden van Kinderwens West-Vlaanderen. Omdat het een fenomenaal initiatief is en omdat we er echt meer moeten over praten. Omdat je niet alleen bent.”