Kinderheld Rikki viert 20ste verjaardag in Oostende met meet & greet, wortellopen en voorleesmomenten Timmy Van Assche

06 juni 2019

00u27 1 Oostende Rikki, het bekende konijntje uit de gelijknamige prentenboeken van Guido van Genechten, viert dit jaar zijn 20ste verjaardag. Clavis Uitgeverij, Toerisme Oostende en de vzw Centrummanagement plannen zondag dan ook een groot verjaardagsfeest. Ook in juli staan nog talloze activiteiten gepland.

Twintig jaar geleden verscheen het eerste boek van Rikki het konijn. Intussen gingen er in Nederland en België maar liefst 300.000 boeken over de toonbank. Wereldwijd zijn dat er zelfs 3,4 miljoen, want de boeken zijn ook vertaald in onder meer het Arabisch en Chinees. Al drie jaar is het konijn ook de mascotte van Oostende, wat dan ook verklaart waarom net in de badstad een groot verjaardagsfeest wordt georganiseerd. “De kinderboeken zijn razend populair bij jonge kinderen over de hele wereld, maar zijn favoriete stekje is toch nog altijd in Oostende", knipoogt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). Op verschillende plaatsen in de stad worden activiteiten georganiseerd. In het Feest- en Cultuurpaleis kunnen kinderen hun eigen Rikki-kledij ontwerpen en kunnen ze zich ook laten schminken zoals het figuurtje. Op het strand, ter hoogte van Polé Polé Beach en de Vlaanderenstraat, is er zelfs doorlopend een gratis wortelloop: daarbij klemmen kinderen een wortel tussen de knie of arm en proberen ze zo snel mogelijk een parcours af te leggen. Verder sieren ook voorleesmomenten het programma in hotel Upstairs om 14, 14.30, 15, 15.30, 16 en 16.30 uur. In De Grote Post kan je ook doorlopend een tekening van Rikki inkleuren en maak je zo kans om het konijn op bezoek te krijgen in de klas. In Standaard Boekhandel (14 tot 14.45 uur) en Corman (15 tot 15.45 uur) kan je terecht voor een signeersessie met auteur Guido van Genechten. En tot slot kan je met de Proper Strand Lopers een mooi Rikki-kunstwerkje maken met afval. Inschrijven is hier wel noodzakelijk via visitoostende.be/rikkifeest. Als je minstens drie activiteiten hebt voltooid, kan je tussen 16 en 17 uur in het Feest- en Cultuurpaleis een taartje ophalen.

Het verjaardagsfeest is ook het startschot van de jaarlijkse zomerzoektocht in Oostende. “Deze actie is een mooi voorbeeld van hoe toerisme en retail hand in hand gaan en elkaar versterken”, benadrukt schepen van ondernemen Charlotte Verkeyn (N-VA). “Het doel van de zoektocht is dat kinderen in tien winkels gaan speuren naar alle benodigdheden voor een verjaardagsfeestje. Wie slaagt in de opzet, mag zich bij Toerisme Oostende aan een leuk cadeautje verwachten." Op zaterdagen 13, 20 en 27 juli en zondagen 14, 21 en 28 juli is er telkens een voorlees- en knutselmoment om 16.30 uur in Kaap/Vrijstaat O. op de Zeedijk 10. Alle info: www.visitoostende.be/nl/rikkiaanzee.