Kinderen krijgen basketbalinstuif in aanwezigheid van Belgian Cats Leen Belpaeme

29 januari 2020

18u17 0 Oostende Woensdagmiddag werd een basketinstuif georganiseerd ter promotie van het meisjesbasketbal. De Belgian Cats zakten daarbij, een week voor hun kwalificatietornooi, al af naar Oostende om de deelnemers tips te geven.

Volgende week strijden de Belgian Cats op het Olympisch Kwalificatietornooi in Oostende voor een felbegeerd ticket voor de Olympische Spelen in Tokio later dit jaar. Meisjes en jongens uit de eerste en tweede graad van de Oostendse basisscholen konden in aanloop naar het evenement al even proeven van een initiatie met de Belgian Cats. Tientallen kinderen kregen tijdens de initiatieles tips van de clubtrainers en namen het al meteen tegen elkaar op in korte 3 tegen 3 wedstrijdjes. Het event kreeg de steun van Stad Oostende, Basket Vlaanderen, Moev en lokale basketbalclub Basket@Sea.

Meer dan 14.000 basketbalfans zullen van 6 tot en met 9 februari afzakken naar de Versluys Dôme om er de duels tegen Canada, Zweden en Japan bij te wonen. Met het groeiend sportief succes van de Belgian Cats stijgt ook de interesse in de sport bij meisjes, met rolmodellen zoals Ann Wouters, Emma Meesseman en de Oostendse Julie Vanloo. “In het Oostends bestuursakkoord werd beslist om topsportevenementen naar Oostende te halen vooral omdat dit motiverend kan werken om jongeren aan te zetten om te sporten. Daarom werd de instuif ook georganiseerd”, zegt schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert. De wedstrijden van de Belgian Cats in de Versluys Dôme zijn al enige tijd uitverkocht, maar worden live uitgezonden op Sporza en Sporza.be.