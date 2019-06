Kinderboeken in de strijd tegen kinderkansarmoede Leen Belpaeme

13 juni 2019

15u34 0 Oostende Vorig najaar nam het Huis van het Kind Oostende deel aan de grote Kinderboekenactie. Het tijdschrift Libelle mobiliseerde toen als trekker heel Vlaanderen om kinderboeken in te zamelen om te schenken aan kwetsbare gezinnen via de Huizen van het Kind. In Oostende werden zo ruim honderd baby-, peuter- en kleuterboeken opgehaald.

“Voorlezen is een onmisbaar wapen in de strijd tegen kinderarmoede. Kinderen die al vroeg kennis maken met boeken zijn taalvaardiger, kunnen sneller lezen en beter rekenen. Maar (voor)lezen is niet voor elk gezin vanzelfsprekend. 1 op de 8 kinderen in Vlaanderen leeft in armoede. Thuis hebben ze niet altijd de kans om te lezen of met boeken in contact te komen. Huis van het Kind heeft vinger aan de pols en is het ideale kanaal om kwetsbare gezinnen te detecteren. De bib heeft dan weer de nodige know-how rond leesplezier. Samen zorgen ze dat de ingezamelde boeken de beste bestemming krijgen”, zegt schepen van Welzijn Natacha Waldmann.

In Oostende is men al langer overtuigd van het belang van voorlezen bij heel jonge kinderen. “Tijdens de maandelijkse babyBIB-ochtenden kunnen kinderen boekjes verkennen en worden ouders gestimuleerd om op een informele manier met boekjes en taal om te gaan. Met deze expertise zullen de bib en Huis van het Kind in de toekomst nog nauwer samenwerken om alle kinderen een zo goed mogelijke start te geven”, vult schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert aan.