Keukenbrandje achteraan nachtwinkel snel geblust door brandweer Bart Boterman

15 januari 2020

16u27 2 Oostende In de Dokter Eduard Moreauxlaan in de Vuurtorenwijk in Oostende woedde woensdagnamiddag rond 13.40 uur een keukenbrandje op het gelijkvloers van een gebouw, met vooraan een nachtwinkel. Dat ging gepaard met behoorlijk wat rookontwikkeling.

De bewoners sloegen alarm toen ze thuiskwamen en een keuken vol rook aantroffen. De brandweer was snel ter plaatse en had het keukenbrandje meteen onder controle. Er vielen geen gewonden. Volgens de politie ging het om een accidentele brand. De keuken werd nog geventileerd en is mits reiniging nog bewoonbaar.