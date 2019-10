Kersverse vader brengt vernielingen aan op dienst materniteit, nadat minnaar van z’n vriendin plots opduikt Siebe De Voogt

24 oktober 2019

17u17 5 Oostende Een 26-jarige Oostendenaar hangt een celstraf van 2 maanden boven het hoofd voor enkele vernielingen die hij vorig jaar aanbracht in het AZ Damiaan. X.L. was pas vader geworden en ging door het lint, toen de minnaar van z’n vriendin plots opdook.

De feiten speelden zich op 25 maart af op de materniteit van het AZ Damiaan. De Poolse vriendin van X.L. was er kort voordien bevallen. De zwangerschap was volgens de advocaat van de man niet gepland. Bovendien had de vriendin van zijn cliënt overspel gepleegd. “Met de zoon van haar moeders vriendin”, pleitte hij. “De stoppen van mijn cliënt sloegen door, toen die man plots in het ziekenhuis opdook.” X.L. had volgens de verdediging ook wat gedronken en ging compleet over de rooie. Hij vernielde de sluitdeur van de materniteit en beschadigde ook een muur. Het parket wilde het dossier afhandelen via een strafbemiddeling, maar die mislukte. X.L. hangt nu een effectieve celstraf van 2 maanden en 400 euro boete boven het hoofd. Zijn advocaat drong aan op een voorwaardelijke straf. Uitspraak op 28 november.