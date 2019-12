Kerstreveillon bestaat 25 jaar: “Hier hebben we samen een leuke tijd, anders zat ik nu alleen thuis” Timmy Van Assche

24 december 2019

15u51 0 Oostende In de erehal van het Kursaal werd al voor de 25ste keer een kerstfeest voor alleenstaande Oostendse 65-plussers gehouden. Voor het eerst vond het feest overdag in plaats van ‘s avonds plaats. De reacties van de bezoekers liegen er niet om. “Samen met enkele vrienden beleven we hier een leuke tijd. Anders zat ik vandaag alleen thuis”, vertelt een van de feestvierders.

De kerstreveillon is al sinds 1994 een vaste waarde in de stad. De organisatie is al die tijd al in handen van de vzw Welzijnswerking. “De oorsprong van het feest moet je zoeken in het feit dat er destijds geen ontmoetingscentra in de stad waren, waar mensen konden samenkomen. Er was helemaal niks, tot we dit initiatief uit de grond hebben gestampt. We zijn uitgegroeid tot een vaste waarde voor heel wat oudere Oostendenaars", vertelt Diane D’Hulst van de vzw. Voor het eerst werd het feest niet ‘s avonds, maar ‘s middags ingericht. “En daar zijn verschillende redenen voor”, vertelt gemeenteraadslid Charlotte De Backer (Open Vld), bestuurslid bij de vzw Welzijnswerking. “We kregen berichten dat het voor veel oudere mensen al snel te laat werd en dat er dan ook praktische problemen waren qua vervoer. Ons doel was ook om nog meer mensen te kunnen bereiken." Daar lijkt de organisatie ook in geslaagd te zijn. Maar liefst 752 Oostendenaars kwamen smikkelen en smullen, of een dansje plaatsen. Ze werden op hun wenken bediend door maar liefst 110 vrijwilligers. “Ter vergelijking: vorig jaar noteerden we in totaal - feestvierders en vrijwilligers samen - 750 aanwezigen", aldus De Backer nog. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) vatte het diplomatisch samen. “Het feest ‘s avonds of ‘s middags houden: er zullen altijd voor- en tegenstanders zijn, zoals bij elk onderwerp of activiteit. Maar het belangrijkste is dat we mensen samenbrengen en gezellig feest kunnen vieren.”

Anders alleen

En dat was ook de reden waarom er zoveel volk naar het Kursaal afzakte. “Kerst is anders maar een gewone dag, hoor”, vertelt vaste klant Marie terwijl ze nipt aan een lekker glaasje. “We zitten anders alleen thuis. Nu kunnen we hier samen vieren en onder de mensen komen”, voegt haar buurvrouw en vriendin Michelle eraan toe. Voor haar is het de eerste keer dat ze naar het Kursaal komt. “En het staat me wel aan, ja. De sfeer zit goed en het is er gezellig toeven.” Ook aan tafel zitten de zusjes Danielle en Josiane Pinamé. Zij komen wel vaker naar het kerstfeest. “De maaltijd is lekker en verzorgd, de tafel netjes gedekt. Het is hier zeer aangenaam en je kan met tal van mensen een babbeltje slaan. Zo leren we bijvoorbeeld Marie en Michelle beter kennen.” De sfeer zat er meteen in, onder meer dankzij het leuke pianospel van Patrick ‘Pulle’ Dupont. Tientallen koppels gingen meteen aan het dansen. En om het geheel sfeervol aan te kleden, liepen er meerdere kerstmannen rond. Tot slot nog een mooi detail: dankzij onder meer sponsoring van maaltijdproduct Revi Food kregen de gasten zowaar kreeftensoep aangeboden, naast onder meer kalkoen en gegratineerde patatjes. Het kerstfeest was, zoals steeds, gratis.