Kersthappening wil mensen samenbrengen op 21 december ten voordele van Warm Oostende Leen Belpaeme

13 december 2019

09u12 0 Oostende Op zaterdag 21 december organiseert Brasserie Alfons samen met het Economisch Huis Oostende en de handelaars van de Belle Epoque wijk een kersthappening op het Canadaplein in Oostende ten voordele van de Lichtbaken.

In september werd de campagne Warm Oostende om het sociale restaurant De Lichtbaken te steunen. Iedereen kon met twee euro een maaltijd voor een minderbedeelde sponsoren. Steve Declerck en Cindy Buyl willen graag bijdragen aan de campagne en zetten een kersthappening op poten. “We willen geld inzamelen, maar ook iets anders doen dan anders. We willen sfeer creëren en mensen samenbrengen. Dat is niet onbelangrijk in deze tijden van onverschilligheid”, licht Steve Declerck toe. “Ik wil de Lichtbaken graag steunen omdat ik weet dat ze goed werk leveren. Mijn meetje ging er elke dag eten en dat betekende heel veel voor haar.” De ondernemer krijgt de steun van collega’s zoals Ellen Distave van Shop Lily. “Als ambassadeur van de campagne wilde ik meer doen dan enkel op een foto staan. Ik ben al eens mee aan tafel geschoven in de Lichtbaken en je voelt een grote gastvrijheid, warmte, belangeloosheid en niet onbelangrijk, het is er lekker. Toen Steve me vroeg om mee te doen wilde ik dat graag doen. We hebben warme sjaals geschonken.”

Tijdens de kersthappening, die plaats vindt van 12 tot 20 uur, wordt er heel wat animatie voorzien door onder meer de band De Toâpe Geraapte en dameskoor Camerata. Ook de Kerstman komt op bezoek. Ga op de foto met hem of neem enkele leuke selfies. En ook de vespa club Oostende brengt een bezoekje aan de kersthappening met wel 100 verlichte vespa’s.