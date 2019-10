Kerstfeest voor Oostendenaars voor het eerst in de namiddag Leen Belpaeme

17u31 2 Oostende Op 24 december organiseert de vzw Welzijnswerking opnieuw een kerstfeest voor alleenstaande Oostendenaars. Voor het eerst is het feest niet ’s avonds maar al in de namiddag.

Speciaal voor de 25ste editie wordt het evenement in een nieuw jasje gestopt. “In tegenstelling tot andere jaren zal het kerstfeest ‘s middags doorgaan. Op deze manier hopen we meer mensen te bereiken. Er zullen ook een aantal plaatsen voorbehouden worden voor mensen in armoede”, zegt Bart Tommelein, voorzitter van de vzw Welzijnwerking. Het doel van de vzw Welzijnswerking is er voor zorgen dat niemand alleen is gedurende de kerstperiode. De vzw Welzijnswerking bestaat al sinds 1994 en organiseert jaarlijks een kerstfeest voor alleenstaande 65-plussers in Oostende. De nieuwe burgemeester, Bart Tommelein, aanvaardde het voorzitterschap van de vzw “Ook dit jaar is het kerstfeest volledig gratis voor de aanwezigen. Om iedereen een geweldig kerstfeest te bezorgen zijn we op zoek naar vrijwilligers die de dag zelf een handje willen komen helpen. Wie dat ziet zitten mag altijd een mailtje sturen naar: kerstfeestoostendenaars@gmail.com. Je kan ook je steentje bijdragen door een maaltijd ter waarde van 50 euro te schenken. Dat kan via de rekening van de vzw Welzijnswerking BE31 4775 6464 5155 met vermelding van je naam en het aantal maaltijden.”