Kerstboomverbranding of niet? “Heb stilaan genoeg van het groene vingertje” versus “durven keuzes maken” Timmy Van Assche

12 januari 2020

12u35 5 Oostende Amper tien kilometer van elkaar, maar een wereld van verschil. Terwijl Oostende de klassieke kerstboomverbranding achter zich laat, vlogen in Middelkerke zowat tweehonderd naaldbomen in de fik. “Zolang er kerstbomen bestaan, gaan wij ze verbranden”, verdedigt burgemeester Dedecker de traditie in zijn Middelkerke. “Een kerstboomverbranding biedt geen enkele meerwaarde”, reageert Bart Tommelein. De reacties van de evenementenbezoekers lopen ook uiteen.

Onder de noemer ‘Winterknetters’ maakte Middelkerke zich naar goeie gewoonte op voor haar kerstboomverbranding. Een paar duizend man zakte al van ‘s middags naar het Epernayplein af om een ritje te maken in een treintje en vervolgens bij te praten met zicht op het vuur. Een bandje zorgde voor muziek en lokale verenigingen brachten spijs en drank aan de man en vrouw. “Kijk eens Seppe, mooi hé”, zegt een papa tegen zijn kleine op z'n schoot, terwijl de brandweerlui extra bomen op het vuur gooien. “Dit is voor ons de start van het nieuwe jaar. De gemeentelijke nieuwjaarsreceptie laten we aan ons voorbijgaan, maar de kerstboomverbranding is een vaste afspraak op onze kalender”, zeggen bezoekers Steven Leplae en Sophie. “Ik ben zelf vegetarisch, heb thuis geen open haard en sorteer mijn afval. Dus ja, ik ben met het milieu begaan. Maar daarom geniet ik niet minder van dit evenement, hé”, benadrukt Mark Desmet. “Mocht het volgend jaar gedaan zijn met dit evenement, dan komt er wel een alternatief, toch? Wel, ik ga er niet minder om treuren - het is het samenkomen dat telt”, besluit Vanessa Raekels.

Wensfeest

Een ander beeld in Oostende, waar het Paulusplein tegelijkertijd het decor vormde van het eerste Wensfeest. Een paar honderd man kwam er samen om - letterlijk - het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Bezoekers konden een wens op een blaadje pennen en het vastmaken aan een kunstwerk. ‘Liefde’, ‘vrede’ en ‘leute’ waren enkele van de vele hoopvolle boodschappen, tussen een paar grappige wensen voor 2020, zoals ‘een Europees leger’ of ‘lekker stukje vlees’. “Laat ons eens minder hysterisch doen over het al dan niet afschaffen van tradities”, zegt Lisa Davids. “Er zijn ergere dingen in de wereld dan geen kerstbomen verbranden, hé.” Marjolein volgt die visie. “Omdat er geen bomen verbrand worden, is het dan minder gezellig? Nee, toch. In Bredene doen ze het ook niet meer en allicht volgen nog steden en gemeenten.” Iwein Scheer van de organiserende vzw De Beeldstorm is alvast tevreden over de eerste editie. “Aan het kunstwerk hangen tussen de 200 en 250 wensen, en de opkomst is mooi. Ja, dit is een geslaagd evenement.” Achteraf werden alle wensen in een vuurkorf gegooid. “En je moet dat vuurtje nu niet vergelijken met een kerstboomverbranding, hé. Een kleine vuurkorf en kortstondige verbranding van blaadjes kan je niet vergelijken met honderden bomen die een hele avond in vlammen opgaan”, geeft een bezoeker nog fijntjes mee. En toch nog een kritische stem op het Paulusplein: “Mocht de kerstboomverbranding in Middelkerke niet op dezelfde dag als dit Wensfeest zijn geweest, was ik allicht naar daar gegaan. Dit Wensfeest is een leuk idee, maar ik mis iets.”

“Symboliek behouden”

Burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) van Middelkerke blijft vurig de jaarlijkse verbranding verdedigen. “Zolang er kerstbomen zijn, zullen wij ze verbranden. Iedereen heeft kunnen zien wat een prachtig sociaal evenement die kerstboomverbranding bij ons is. Met een pintje of glühwein erbij en eens gezellig ‘zeveren’ tegen elkaar, fantastisch toch? Ik heb stilaan genoeg van het opgestoken groene vingertje: straks gaan ze nog zeggen wat mensen wel of niet meer mogen eten. In de Ardennen liggen er bij heel wat huizen stapels hout om de winter door te komen. En allicht passeerde voor onze kust een dieselschip vanuit Canada met hout voor zogenaamde groene stroom uit biomassacentrales. Om maar te zeggen: We moeten dit volksfeest en de symboliek behouden.”

“Geen meerwaarde”

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) van Oostende verdedigt de keuze van zijn beleidsploeg. “In een samenleving heb je verschillende meningen en op een bepaald moment moet je een keuze maken. Ten eerste is er het milieu-aspect. Er zijn andere en duurzame alternatieven mogelijk, zoals het herplanten van kerstbomen. Ten tweede moeten we ook stilstaan bij de veiligheid en de kost daarvan. Het optrommelen van brandweer en politie om zo’n evenement in goeie banen te leiden, kost de gemeenschap óók geld. In het verleden zijn er al verschillende situaties geweest waarbij de kerstboomverbranding niet kon plaatsvinden omwille van de regen of de wind. Het argument ‘gezelligheid’ en ‘verbinding’ klopt ook niet helemaal. Er zijn genoeg activiteiten die mensen samenbrengen, zoals de nieuwjaarsreceptie, Winter in het Park of Oostende Zingt in de afgelopen weken bijvoorbeeld. In dat opzicht biedt een klassieke kerstboomverbranding geen meerwaarde. Voor- en tegenstanders zal je echter altijd hebben. Roken op restaurant, geen gordel dragen in de wagen of alcohol verkopen aan minderjarigen: er zijn genoeg voorbeelden van dingen die we vroeger wel deden en nu niet meer.”