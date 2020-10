Kermisfamilie kan splinternieuwe attractie pas na 7 maanden voor het eerst opstellen. “We zijn een jaar verloren” Leen Belpaeme

11u06 9 Oostende De Oktoberfoor van Oostende is de laatste grote foor van het kermisseizoen. Louisette van den Heuvel en Anthony Peeters zijn ontzettend dankbaar dat deze editie doorgaat want het is de eerste keer dat ze hun splinternieuwe attractie kunnen laten draaien. De attractie werd geleverd tijdens de lockdown, maar tot nu toe kon de kermisfamilie hun nieuwste investering niet laten renderen. “Wat hebben we dit gemist”, vertelt Louisette.

De Pirate Party is één van de blikvangers op de Oostendse oktoberfoor. Het is de eerste keer dat de attractie op een kermis staat in België. Daar zit corona voor alles tussen. “We kregen de attractie geleverd midden in de lockdown. Er is al een tijdje geen piratenboot meer in het circuit van de kermissen. We hebben al een kleine kinderattractie, maar het idee om eens iets nieuw te doen was er al enkele jaren. Jammer genoeg kwam corona ertussen en sinds maart zijn zowat alle grote kermissen afgelast waardoor we nergens naartoe konden. We waren dan ook heel blij dat de burgemeester in Oostende besliste om het hier wel te laten doorgaan”, vertelt Louisette opgelucht. “Het wordt een ontzettend zwaar jaar voor ons. Normaal gezien moet je met de inkomsten tijdens het seizoen de winter overleven. Dit is weliswaar de eerste kermis en tegelijkertijd ook de laatste van het seizoen. We zagen alle maanden en alle kermissen aan ons voorbijgaan. We zijn een volledig jaar verloren. Je moet je maar eens inbeelden dat je een jaar geen inkomen hebt en je begrijpt onmiddellijk wat we doormaken. Zoiets kan niet goedkomen. Dit mag dan ook niet blijven duren voor onze sector. Iedereen kan iets organiseren, waarom zouden wij dat dan niet coronaproof kunnen?”, zucht Louisette.

Daarnaast miste het gezin ook gewoon de sfeer van de kermis. “Wij zijn niet gemaakt om thuis te blijven. We komen allebei uit een kermisfamilie. We zijn er in opgegroeid. Ik heb het contact met de mensen gemist. Het doet me dan ook plezier om mensen nu te zien genieten van onze nieuwe attractie.”