Kermis op het Strandplein mag langer blijven staan Leen Belpaeme

20 augustus 2020

16u51 0 Oostende De kermisattracties die tijdens de zomermaanden traditioneel op het Strandplein in Mariakerke staan mogen tot het einde van de zomer blijven staan van het stadsbestuur. Dit is een tegemoetkoming voor de verliezen die de uitbaters al geleden hebben door corona.

De kermis opende tot en normaal zou de laatste dag op 16 augustus zijn. Maar daar besliste het stadsbestuur dus anders over. “De kermissector is hard getroffen door de coronacrisis. We hebben gezien dat de kermis coronaproof kan doorgaan en alles verloopt er zeer goed. We hebben daarom beslist om hen de toelating te geven om tot het einde van de zomer te blijven staan. We zijn blijven toezien op de veiligheid, maar op deze manier kunnen de uitbaters toch nog iets goedmaken. Het is bovendien ook een meerwaarde voor kinderen die Mariakerke bezoeken”, vertelt schepen Charlotte Verkeyn (N-VA). De kermis bestaat uit vier kermiskramen waaronder een kindermolen, eendjeskraam en een lunapark.