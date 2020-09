Kent u de nauwe band tussen Oostende en ons koningshuis? Timmy Van Assche

17 september 2020

16u02 0 Oostende In het Stadsmuseum van Oostende pakt h eem- en g eschiedkundige kring De Plate uit met een nieuwe expo. Daarbij wordt de nauwe band tussen de stad en de Belgische monarchie in de kijker gezet.

Achter de gevel van het Stadsmuseum gaat een rijke geschiedenis schuil. Het herenhuis in de Langestraat 69 was lange tijd de zomerresidentie van Leopold I en Louise-Marie d’Orléans, de eerste koning en koningin van België. De nieuwe tentoonstelling focust op de nauwe band tussen Oostende en de monarchie. Bij blijde intredes werd de koninklijke familie feestelijk onthaald in de stad. De vele straten en gebouwen die een opmerkelijke band hebben met het koningshuis worden ook in de kijker gezet. Bijzondere aandacht gaat naar Louise-Marie d’Orléans, die voor haar gezondheid vaak in de Langestraat 69 verbleef en er ook overleed in 1850.

‘Oostende en het koningshuis’ werd samengesteld door de Oostendse heem- en geschiedkundige kring De Plate en toont een selectie uit de collectie van de heemkring. Daartoe behoren bijvoorbeeld munten en tal van knappe foto’s.

Uit voorzorg om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt gevraagd een bezoek te reserveren via 059/51.67.21 of stadsmuseum@oostende.be, met vermelding van naam, telefoonnummer, aantal personen, de dag en het tijdstip (tussen 10 en 12.30 uur of tussen 14 en 18 uur) waarop je graag het museum bezoekt. Meer info: www.oostende.be/stadsmuseum.

Leuke extra is dat er nu ook een escaperoom in het thema van het koningshuis in het Stadsmuseum wordt ingericht.