Ken je de belevingsfeesten van Theater aan Zee al? Snuif eens een vollédig andere cultuur op Redactie

05 augustus 2019

19u19 0 Oostende Alomtegenwoordig in de programmatie van Theater aan Zee: FMDO, de federatie van sociaal-culturele verenigingen. Zo kan je elke vooravond proeven van een belevingsfeest van een andere cultuur, wordt er meertalig voorgelezen en kan je elke dag terecht in Marceline voor een meet & greet.

Bij FMDO was het de afgelopen weken alle hens aan dek in voorbereiding van Theater aan Zee. Ze werken mee aan vijf projecten op het festival. Voor FMDO is het een manier om een groot publiek te bereiken, maar zo komen ook mensen met een migratieachtergrond in contact met TAZ. “Het is een fijne samenwerking met het festival. Ons doel is om mensen te samen te brengen en begrip te creëren voor elkaar. Daarom organiseren we bijvoorbeeld de belevingsfeesten, elke dag om 17 uur in het Familiepark. Iedereen kan gratis aansluiten bij bijvoorbeeld een traditioneel feest van de Latijns-Amerikaanse Latinación”, licht Ivy Goutsmit toe.

Podcasts

Er werden ook speciale podcasts gemaakt voor TAZ. Vertellers zijn Mulume, Aissatou, Rhuksana, Faisal, Odismercy, Karolina en Imane. FMDO werkt hiervoor samen met Relaas, Radio 1, VRT Sandbox en de Luisterpuntbibliotheek. “Ze vertellen heel gewone verhalen waarin mensen zich kunnen herkennen en waardoor er meer begrip kan groeien voor elkaar.”