Kelderinbreker krijgt 22 maanden cel voor diefstal van 150 flessen wijn Siebe De Voogt

11 februari 2020

17u09 3 Oostende Een 38-jarige man uit Nieuwpoort heeft 22 maanden cel gekregen voor een ganse reeks inbraken in kelders in Oostende. Kenny D. maakte in totaal zo’n 150 flessen wijn buit.

De man sloeg eind 2017 en in de eerste helft van 2018 maar liefst 18 keer toe. Hij drong vooral kelders binnen van gebouwen in Oostende en had het daarbij iedere keer gemunt op alcoholische dranken. D. had een voorkeur voor flessen wijn, want in totaal maakte hij zo’n 150 flessen buit. Op 2 april vorig jaar sloeg de man z’n grootste slag. Uit de kelder van een appartementsgebouw langs de Hertstraat graaide hij toen 126 flessen mee. Kenny D. en zijn kompaan Kristof V. (32) – hij was slechts betrokken bij enkele feiten - kwamen in het vizier van de speurders dankzij camerabeelden.

Beide verdachten wezen elkaar aan als dader. Volgens het parket zijn D. en V. notoire druggebruikers met een lang strafblad. D. kreeg dinsdagmorgen 22 maanden cel. “Ik was zwaar onder invloed van drugs en heb er echt spijt van", liet hij vorige maand noteren op de zitting. Zijn advocaat Mathieu Langerock vroeg de rechtbank met succes om rekening te houden met een vonnis uit 2018, waarin zijn cliënt al veroordeeld was voor gelijkaardige feiten. V. kwam niet opdagen voor zijn proces en kreeg bij verstek 1 jaar cel.