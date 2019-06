Keanu (23) jaar na fietsongeval alsnog overleden: “Hij zal voor altijd voortleven in onze muziek” Bart Boterman

04 juni 2019

19u30 8 Oostende Een jaar lang heeft de 23-jarige Keanu Dewilde uit Stene gevochten voor zijn leven na een verschrikkelijk ongeval met zijn fiets. Afgelopen weekend is de graag geziene muzikant en opvoeder bij Tordale in Torhout alsnog overleden, na een ongelijke strijd. Zijn familie, vele vrienden en cliënten bij Tordale blijven diep bedroefd achter. “Keanu zal voor altijd blijven voortleven in onze muziek”, reageren de bandleden van DREUN, de muziekgroep die Keanu oprichtte.

Keanu Dewilde fietste op 13 juni vorig jaar naar Tordale toen hij in aanrijding kwam met een bestelwagen. De klap was bijzonder zwaar en sindsdien lag de jongeman in een diepe coma. De getalenteerde Keanu speelde als drummer in verschillende muziekgroepen en was ook de bezieler van DREUN, een muziekproject uit de ateliers van Tordale voor mensen met een verstandelijke beperking. De formatie schopte het tot op de zomerfestivals Rock Zerkegem en Leffingeleuren. Het nieuws over het ongeval vorig jaar sloeg niet enkel als een bom in bij familie en vrienden, maar ook bij de bandleden van DREUN. Om het werk van hun bezieler en oprichter te eren, besloot de band verder te gaan ondanks het ontbreken van Keanu.

Oneerlijk

“Dit weekend moesten we afscheid nemen van onze oprichter, collega, begeleider en vriend. Keanu was een uitzonderlijk warm persoon met tonnen goeie ideeën en veel levenslust. Het voelt nu vooral heel oneerlijk aan om zo vroeg afscheid te moeten nemen, we hadden nog zoveel plannen samen. Keanu zal voor altijd blijven voort leven in onze muziek. We missen je”, schreven Elie, Bjorn, Sam, Rudy, Michaël, Phil, Steven, Koen, James, Marino, Stephane, Jordy en Jonas van DREUN op hun Facebookpagina. Keanu laat naast zijn ouders, broer, zus en zijn geliefde ook heel veel goede vrienden achter. De uitvaartplechtigheid van Keanu vindt woensdag plaats in intieme kring.