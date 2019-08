Kasteelstraat 4 dagen dicht voor dringende werken, autosnelweg A10 en Zandvoordestraat niet bereikbaar Bart Boterman

28 augustus 2019

19u49 0 Oostende De Kasteelstraat in Zandvoorde gaat vanaf donderdagmorgen 29 augustus voor vier dagen dicht voor dringende herstellingswerken. Er zijn namelijk ernstige beschadigingen aan twee betonplaten ontdekt. De Kasteelstraat verbindt het centrum van Zandvoorde met de Zandvoordestraat richting Oostende en de afrit- en oprit van de A10 .

Vanaf de markt in Zandvoorde tot aan het begin van de Zandvoordestraat, zal vanaf donderdagmorgen 7 uur tot maandagmorgen 7 uur geen verkeer mogelijk zijn. Ook de autosnelweg zal onbereikbaar zijn. Fietsers en voetgangers mogen wel door. Verkeer van en naar Zandvoorde via de A10 moet de af- en oprit in Oudenburg nemen. Verkeer van en naar centrum Oostende moet via de Gistelsesteenweg. Er is signalisatie voorzien.

Bewoners worden gevraagd om op vrijdag de huisvuilzakken op de hoek van de straat te plaatsen, bereikbaar voor de ophaalwagens. Volgens de directie Openbaar Domein van de stad Oostende zijn recent ernstige beschadigingen ontdekt aan het wegdek, meer bepaald aan twee betonplaten. Het zou stabiliteitsproblemen kunnen veroorzaken. Snelle herstellingswerken dringen zich op.