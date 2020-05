Kapperszaken heropenen maandag: “Wie nu nog afspraak wil, moet drie weken wachten” Leen Belpaeme

14 mei 2020

15u47 0 Oostende In de tweede fase van de versoepeling van de coronamaatregelen mogen de kapperszaken opnieuw de deuren openen en daar hebben veel mensen duidelijk op gewacht. “Mijn telefoon stond woensdag roodgloeiend. Omdat we maar één klant per keer mogen ontvangen moet wie nu belt zeker al drie weken wachten”, zegt Anne Vanden Bilcke van Kapsalon Vogue.

Voor de klanten die in normale tijden een afspraak wil maken bij Anne Vanden Bilcke vindt de kapster altijd wel een gaatje in haar agenda, maar dat is nu niet zo gemakkelijk. “De telefoon stond roodgloeiend woensdag. Ik had al een wachtlijst aangemaakt, maar afspraken maken was moeilijk zolang het nog niet definitief vastlag dat we terug mochten openen. Toen het officieel werd, wilden mensen massaal een afspraak maken. Omdat we maar één klant per keer kunnen doen moet wie nu belt echter al zeker drie weken wachten. Dat is lastig omdat je iedereen wil helpen, maar gelukkig heb ik heel lieve klanten”, vertelt Anne. Ze staat al 36 jaar in het vak en kon de sluitingsperiode goed overbruggen. “We hebben een premie gekregen. Het is zeker niet zoveel als je zou verdienen als je open bent, maar ik ben ondertussen al lang bezig. Voor starters zal het veel moeilijker zijn. Doordat we minder klanten mogen toelaten zullen we nu ook minder verdienen.”

Faceshield kopen

Anne werkte ondertussen al hard om haar zaak volledig veilig te maken. “Ik ben opgelucht dat ik weer kan beginnen. Het begon wat lang te duren. Ik heb ondertussen plexiramen laten installeren tussen de wastafels, handgel gekocht en alles gepoetst. Alle tabletten zijn vrijgemaakt omdat dit tussen elke klant moet schoongemaakt worden en ik heb een machine gekocht waarmee de kammen en scharen kunnen gedesinfecteerd worden. Ik heb al veel geïnvesteerd om alles veilig te kunnen laten verlopen, maar dat heb ik ervoor over. Ik heb ook faceshields voorzien die de klanten zelf kunnen vasthouden om zichzelf te beschermen. Ze kunnen het scherm aankopen en krijgen het dan mee naar huis om de volgende keer weer mee te nemen. De meeste klanten reageren goed op de maatregel.” Anne is niet bang om zelf ziek te worden. “Ik zal alle voorzorgsmaatregelen strikt toepassen en dan moet het zeker allemaal veilig kunnen verlopen.”