Kapper (34) gearresteerd nadat hij molotovcocktails gooit in eigen kapsalon Bart Boterman

23 september 2019

17u01 11 Oostende In Oostende heeft de politie zondagnacht een man opgepakt op verdenking van brandstichting in zijn eigen kapperszaak in de Nieuwpoortsesteenweg. Hij gooide twee molotovcocktails naar binnen, maar uiteindelijk bleef de brandschade beperkt. Het is gissen waarom de man zijn eigen zaak in brand wilde steken.

De politie kreeg rond 4.30 uur melding over een inbraakpoging in de Nieuwpoortsesteenweg, vlakbij Petit Paris. Een man probeerde het glas van de toegangsdeur van Kapsalon Amigos te verbrijzelen, onderaan een appartementsgebouw. Het ging echter om gewapend glas en de deur begaf het niet. Uiteindelijk opende de man de toegangsdeur gewoonweg met de sleutel en gooide hij twee molotovcocktails naar binnen. De politie kwam kort daarna aan en kon hem ter plaatse arresteren. Tot de verbazing van de patrouilles, bleek het te gaan om de eigenaar (34) van de kapperszaak.

Gissen naar motief

De molotovcocktails betroffen twee flacons van ongeveer vijftien centiliter gevuld met brandbare vloeistof, voorzien van een lont. In de kapperszaak rook het verbrand, maar gelukkig bleef de brandschade erg beperkt. De brandweer kwam nog ter plaatse om de molotovcocktails te verwijderen en de zaak te ventileren. De politie van Oostende bevestigt het incident. “Ik kan enkel zeggen dat de man is gearresteerd, het onderzoek loopt en het nog gissen is naar een motief”, aldus commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende. De man is momenteel gearresteerd op verdenking van brandstichting.

Uit het onderzoek moet blijken of hij een moment van zinsverbijstering kende of al dan niet zijn verzekeraar wou oplichten.

