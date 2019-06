Kapitein Winokio verovert Fort Napoleon met zomerexpo Leen Belpaeme

16 juni 2019

11u30 0 Oostende Vergeet Napoleon, vanaf 29 juni wordt het Fort in de duinen van de Oosteroever tot 1 september omgetoverd tot Fort Winokio. De populairste kapitein van het land kaapt deze zomer Fort Napoleon voor zijn eerste doe-expo. De Kapitein zal zelf ook regelmatig opduiken in zijn buitenverblijf in Oostende.

De expo zal het semi-biografisch verhaal vertellen van De Kleine Kapitein die op zoek gaat naar de geheime notenmix. Tijdens deze tocht ontmoet hij zijn matrozen. De combinatie van levensgrote platen, een muzikaal luisterverhaal ingesproken en gezongen door Kapitein Winokio en leuke opdrachten maken van deze expo een spannende ontdekkingstocht, zowel binnen als buiten. Kapitein Winokio heeft niet alleen aan de kleinsten gedacht. In Fort Winokio zal er een retrospectieve zijn rond het verhaal achter Kapitein Winokio: unieke facts & figures, archiefmateriaal en weetjes over de avonturen van de kapitein. Deze retrospectieve in ware pop-art stijl is de ideale manier om 15 jaar Kapitein Winokio te vieren. “Wat is dat toch met Oostende? Ik blìjf maar terugkomen naar deze Stad aan Zee. Is het de wind? De zee? Het strand? De mensen? Ik schreef er de helft van mijn liedjes en maakte er zelfs een boek over (Ankers en Roeren). Deze zomer wil ik heel graag eens in een zandkasteel wonen… met zicht op zee.”

Zomerbar en heropening

Naast de expo opent er tijdens de zomermaanden ook een pop-up bar & bistro in het Fort. Zo zal je een bezoek aan aan Fort Winokio kunnen afsluiten met een garnaalkroket, ijsje of heerlijke wafel. In het najaar staat de heropening van Fort Napoleon gepland met een nieuwe museale invulling.