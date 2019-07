Kapitein Winokio speelt intiem concert in Fort Napoleon Leen Belpaeme

21 juli 2019

14u07 1 Oostende Kapitein Winokio wilde zaterdag het dak van het Fort Napoleon beklimmen voor een uniek concert in kader van de expo die er deze zomer loopt. De weergoden dachten daar even anders over, maar in augustus krijgen fans nog een nieuwe kans voor een dakconcert.

Kapitein Winokio veroverde deze zomer het Fort Napoleon met een expo over 15 jaar Kapiteinschap. Hij komt ook regelmatig langs en gaf zaterdag alvast enkele concerten. De bedoeling was om zijn toeschouwers mee te nemen op het dak van het Fort voor een uniek dakconcert, maar het weer gooide roet in het eten. Tijdens het alternatief binnen werd er evengoed met de billen geschud door de aanwezige kinderen tijdens de drie uitverkochte concerten. Wie geen kaart meer kon bemachtigen krijgt in augustus een herkansing. Op 25 augustus zet Kapitein Winokio opnieuw koers richting Oostende en waagt hij opnieuw zijn kans om op dak van het Fort te staan. Er zijn optredens om 11, 13 en 15 uur. Wees snel, want de plaatsen op het dak zijn beperkt. Je kan zowel een ticket voor het concert kopen, als een combiticket voor concert en expo.