Kapitein Winokio krijgt eerste expo in Fort Napoleon “Het is een eer om het fort te veroveren zonder gearresteerd te worden” Leen Belpaeme

27 juni 2019

17u39 0

Dat Kapitein Winokio een goede band heeft met de zee lijkt eerder logisch, maar ook Oostende wordt deze zomer bijzonder. Er wordt immers een eerste expo georganiseerd rond 15 jaar Kapitein Winokio in het Fort Napoleon.

De expo rond Kapitein Winokio zal het semi-biografisch verhaal vertellen van De Kleine Kapitein die op zoek gaat naar de geheime notenmix. Tijdens deze tocht ontmoet hij zijn matrozen. De combinatie van levensgrote platen, een muzikaal luisterverhaal ingesproken en gezongen door Kapitein Winokio en leuke opdrachten maken van deze expo een spannende ontdekkingstocht, zowel binnen als buiten. Winokio werkt hiervoor samen met Thais Vanderheyden, die het Fort al goed kent door de expo’s met de Spiekpietjes. “Het is de eerste keer dat we een expo organiseren omdat we meestal tonen wat we doen op een podium met muziek. Bij ons tienjarig bestaan hebben we er even aan gedacht, maar dat moment ging zo snel voorbij. Bij deze verjaardag wilden we die 15 jaar echt vieren, maar ook de ganse ploeg die rond Kapitein Winokio staat. Al 15 jaar maken we dingen voor kinderen en leven we daar ook voor.” Net als bij de liedjes zal er ook in de expo een dubbele bodem zijn. “Een van onze sterktes is dat ook humor voor de ouders in onze liedjes steken. Kinderen genieten daar ook van als ze zien dat hun ouders lachen. Voor kinderen heeft het weinig zin om mee te geven wanneer we begonnen zijn en hoeveel platen we al hebben. Daarom werd speciaal een verhaal geschreven over de kleine kapitein. Het is zelfs semi-autobiografisch want mijn moeder had een tearoom en in het verhaal gaat de kleine kapitein op zoek naar een geheime notenmix om haar te helpen.”

Maar er werd niet alleen aan de kleinsten gedacht. In Fort Winokio zal er een retrospectieve zijn rond het verhaal achter Kapitein Winokio met unieke facts & figures, archiefmateriaal en spannende weetjes over de avonturen van de kapitein. Muziek kan natuurlijk niet ontbreken. “Beneden in het Fort zullen de kinderen zelf muziek kunnen maken. Daarnaast zal ik ook eens langskomen voor meet en greets en is er op 20 juli een exclusief rooftop optreden op het dak van Fort Napoleon.”

Tickets en meer info hierover komen nog online. Naast de expo opent er tijdens de zomermaanden ook een pop-up bar & bistro in het Fort. De expo start zaterdag en loopt tot 1 september.