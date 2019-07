Kapellebrug blijft gesloten voor doorgaand verkeer Leen Belpaeme

02 juli 2019

20u26 4 Oostende De Kapellebrug was de voorbije maanden regelmatig afgesloten voor verkeer, dit enerzijds voor onderhoudswerken en later voor werken aan de tramlijn die net voorbij de brug liggen. Ondertussen blijft de brug afgesloten voor verkeer maar konden fietsers en voetgangers er wel weer over. Bedoeling van de stad is om deze situatie zo te laten.

“We hebben in de voorbije periode vastgesteld dat de situatie zo beter is voor de fietsers. Ik heb maandagmorgen wel al opdracht gegeven om de doorgang voor fietsers te optimaliseren. De hekkens zullen geopend worden zodat fietsers aan beide zijden van de weg gemakkelijk door kunnen fietsen”, licht schepen Björn Anseeuw toe. De brug werd vaak gebruikt door verkeer dat het centrum wil uitrijden. Automobilisten die van de Visserskaai komen moeten nu de Vindictivelaan doorrijden tot aan het Stadhuis om via het Vuurkruisenplein de binnenstad te verlaten. “We hebben vastgesteld dat dit amper effect heeft op de doorstroming voor wagens. Er zijn geen problemen, maar we kunnen wel het comfort en de veiligheid voor de fietsers verhogen. Op deze manier is er ook een arm weggenomen van het kruispunt met de Leopold III Laan, wat een pak rustiger is.”