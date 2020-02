Kandidaat-prins carnaval ontmaskerd als dronken doodrijder: “Ik kan goed pintjes tappen en drinken”, bleek de uitspraak te veel Bart Boterman

06 februari 2020

14u15 26 Oostende De Oostendse cafébaas Fréderick P. (45) trekt zich terug uit de strijd als kandidaat-prins carnaval, nadat bekend raakte dat hij in november 2017 een dodelijk ongeval veroorzaakte onder invloed van alcohol. “Ik kan goed pintjes tappen en drinken”, had hij laten optekenen in de krant. Maar dat hadden de nabestaanden van de betreurde Steve Bruijns (27) uit Meerbeek, papa van een vijfjarig dochtertje, ook gelezen. “Dat hij doodleuk poseert voor de foto en vertelt dat hij goed bier kan drinken, is een steek in ons hart. Hij was ladderzat toen hij Steve doodreed. Hij heeft geen enkel schuldinzicht”, zegt Steves tante Nathalie.

Vorige week zaterdag gaven de enige twee kandidaten voor prins carnaval in Oostende, Mario Ureel van de Orde van de Wulloks en Fréderick P. van de Belgium Musketiers, nog de aftrap van de voetbalmatch KV Oostende-Sint-Truiden. De verkiezingsstrijd was volledig losgebarsten, met zo'n 400 aanwezige carnavalisten. Maar de verkiezing van prins carnaval op 15 februari in de Wellington zal nog weinig van een verkiezing hebben. Er is namelijk slechts een kandidaat meer over, nadat de cafébaas uit de Vuurtorenwijk zich terugtrok.

Familie nog steeds kapot van verdriet

Het was de tante en meter van de overleden Steve (27) uit Meerbeek bij Kortenberg die de bal deed rollen. “We hebben familie in Middelkerke en die zag plots een foto van de doodrijder van Steve in de Krant van West-Vlaanderen verschijnen”, vertelt Nathalie Bruijns. “Hij liet verstaan dat hij een goede prins carnaval zou zijn, omdat hij goed pintjes kon drinken en tappen. Het is onvoorstelbaar welk leed deze uitspraak opnieuw berokkent in onze familie. Sinds het ongeval zijn wij – en niet in het minst de mama van Steve, zijn vriendin Christina (33) en hun dochtertje Louise (5) – kapot van verdriet. We gaan ermee slapen en staan ermee op. En dat terwijl die man pocht met zijn alcoholgebruik, doet alsof er niets aan de hand is en doodleuk prins carnaval wil worden”, getuigt tante Nathalie Bruijns.

Steve Bruijns was op dinsdagavond 28 november 2017 op weg naar zijn werk met zijn nieuwe motorfiets toen hij werd aangereden door een Opel Vivaro, op de Haachtsesteenweg in Melsbroek. Bestuurder Fréderick P. was toen nog sergeant-majoor van het leger en preventieadviseur van het militair ziekenhuis in Neder-Over-Heembeek. De man kwam terug van een feestje op zijn werk, reed te snel, negeerde een rood licht én reed onder invloed. Hij had liefst 1.9 promille alcohol in het bloed, omgerekend zo'n 12 glazen bier. In de politierechtbank werd hij veroordeeld tot 30 maanden cel waarvan de helft met uitstel, 5 jaar rijverbod en 4.800 euro boete. Na die veroordeling verhuisde Fréderick P. van Boortmeerbeek naar Oostende, waar hij een nieuw leven startte als cafébaas.

“Fout niet willen inzien”

“Zijn uitspraken zijn een regelrechte schande als je zijn geschiedenis kent. Is hij dan vergeten wat alcohol heeft veroorzaakt? Het lijkt alsof hij geen enkel schuldinzicht heeft. Onze diepe wonden zijn opnieuw volledig opengereten, net zoals op het proces. Hij kwam zelf maar één keer opdagen en stuurde voorts zijn advocaat. Hij wil zijn fout gewoonweg niet inzien”, stelt Nathalie Bruijns. Ze nam contact op met KV Oostende en de carnavalsverenigingen en eiste de kandidatuur in te trekken.

Nieuwe opdoffer voor carnaval

Voor Glenn Dangreau, voorzitter van de Orde van de Kloeffe en organisator van de verkiezing, was het meteen een uitgemaakte zaak. “Deze kandidaat kan in elk geval geen prins carnaval worden. Als kandidaat moet je immers ook een blanco strafblad kunnen voorleggen. Hij had verteld dat hij in het verleden een zwaar ongeval had veroorzaakt, maar wij wisten niet in welke grootteorde dat was. Bovendien zijn zijn uitspraken erg ongelukkig geweest ten aanzien van de familie, dat beseffen wij zeker. Fréderick heeft de eer aan zichzelf gehouden en heeft zich zelf teruggetrokken”, reageert Glenn Dangreau.

Mario Ureel mag zich door deze omstandigheden allicht kronen tot prins carnaval van Groot-Oostende, aangezien hij nog de enige kandidaat is. In elk geval is het een nieuwe opdoffer voor het Oostendse carnavalsgebeuren, doordat er dit jaar ook al geen prinsessenverkiezing is.