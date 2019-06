Kamer in nieuwe vleugel is ‘maar’ 2 euro duurder dan in rest van WZC Lacourt Leen Belpaeme

17 juni 2019

11u04 3 Oostende Een kamer in de nieuwe vleugel van woonzorgcentrum Lacourt werd bepaald op 62,26 euro, in plaats van de huidige 60,26 euro. De prijzen voor de andere kamers blijven behouden.

Begin december gaat de nieuwe vleugel van WZC Lacourt open. In aanloop naar de opening heeft het schepencollege al de dagprijzen voor de nieuwe vleugel opgemaakt. Deze worden aan het Agentschap Zorg en Gezondheid overgemaakt. “De hoogte van de dagprijs van onze Woonzorgcentra (WZC) is gebonden aan bepaalde regelgeving en moet 4 maanden voordien aan de Vlaamse overheid aangevraagd worden. Gezien de voorziene ingebruikname van de infrastructuur vanaf november heeft het schepencollege vrijdag zijn goedkeuring gegeven aan de prijszetting”, licht schepen van Welzijn en Zorg Natacha Waldmann toe. “Dankzij een tussenkomst van de Vlaamse overheid voor de infrastructuur kan de prijs voor het bestaande aanbod ongewijzigd blijven. Voor de nieuwe, grotere kamers in de nieuwe vleugel van WZC Lacourt zal er een dagprijs zijn van 62,26 euro. Dat is iets duurder dan de gewone kamers omdat we er toch een verschil wilden insteken. De kamers zijn tenslotte 4 m² groter.”

De voorbije maanden was er heel wat commotie over de prijzen van de rusthuizen in Oostende nadat de nieuwe coalitie de indexering van de voorbije jaren toepaste en dus ook de prijzen verhoogde. Oppositiepartij sp.a vond een dergelijke prijsstijging niet kunnen.