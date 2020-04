Kalme middag, drukke avond tijdens heropening van McDonald’s ‘drive-in’ langs Torhoutsesteenweg Timmy Van Assche

21 april 2020

16u03 13 Oostende Aan de drive-in van McDonald’s aan de Torhoutsesteenweg in Oostende was het dinsdagmiddag bij de heropening aardig druk, al bleef een overrompeling uit. “Dit is een goeie heropstart”, zegt zaakvoerder Willy Verrecas. ‘s Avonds vonden wel heel wat mensen de weg naar de hamburgertent.

Vlak naast de hamburgerzaak was de parking ingericht om eventueel wachtende wagens op te vangen. “We contacteerden de stad met de vraag of ze nadars ter beschikking had. Die waren er niet, maar de politie kwam ruim op voorhand ter plaatse om politielinten te spannen. Een prima tussenoplossing", vertelt Willy Verrecas. “We zullen nog kijken voor extra grote wegwijzers aan de ingang van de parking.”

Aan het afhaalpunt verloopt de overhandiging van de maaltijden volgens de voorschriften: medewerkers dragen handschoenen en een mondmasker, er hangt ook plexiglas om het contact te beperken. Langer dan zo'n vijf minuten moest je ‘s middags niet wachten om een burger, friet en frisdrank in ontvangst te nemen.

“Algemeen bekeken is dat ietsje langer dan normaal, maar gezien de omstandigheden is dat nog altijd een heel snelle bediening, hé” Verrecas zag een gelijkaardige opstart van zijn McDonald’s-zaken in Koksijde en Knokke-Heist. McDonald’s op het Wapenplein van Oostende blijft vooralsnog dicht, daar is geen drive-in.

De vrij kalme middag stond in schril contrast met de drukte in de vroege avond. Zo was het omstreeks 18 uur echt wel drummen geblazen. Niet alleen de parking stond vol, maar ook een stukje van de busstrook tot vlak voor de naburige Kia-garage.

Voortaan is de drive-in elke dag open van 11 tot 21 uur met een beperkte kaart. Daarop staan klassiekers zoals Big Mac, Double Cheeseburger en kipnuggets. McDonald’s roept op om zoveel mogelijk contactloos te betalen.