Kafka op het strand: wet verbiedt dat redders beademingsballonnen gebruiken als alternatief voor mond-op-mond Bart Boterman

23 juni 2020

15u31 40 Oostende Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, mogen strandredders niet meer mond-op-mond beademen bij een reanimatie. Geen probleem, dachten ze bij de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV). Er werden beademingsballonnen aangekocht, waarbij redders laten beademen met omgevingslucht. “Maar de FOD Volksgezondheid liet ons vorige week weten dat het gebruik ervan niet wettelijk is. Ik kan de redders niet verplichten om handelingen te stellen die tegen de wet indruisen”, zegt secretaris An Beun van IKWV.

De strandreddingsdiensten staan vanaf zaterdag op post. Maar laten we hopen dat het niet tot incidenten komt waarbij slachtoffers gereanimeerd moeten worden. “Want voorlopig is enkel nog een hartmassage toegestaan om iemand te reanimeren”, vertelt de secretaris. Dat reguliere mond-op-mondbeademing niet meer mocht door de regels rond het coronavirus, was al langer bekend. “Daarom hebben we beademingsballonnen aangekocht en per reddingspost verschillende redders opgeleid om ermee te werken. Het principe is vrij simpel. Er wordt een soort masker over het gezicht geplaatst en door te duwen op een ballon, wordt omgevingslucht in de longen gepompt. Wij waren klaar om het seizoen volledig uitgerust aan te vatten”, aldus An Beun van IKWV.

Mailtje van FOD Volksgezondheid

Maar vorige week kreeg ze plots een mailtje van de FOD Volksgezondheid. “Daarin werden we gewezen op het feit dat het gebruik van beademingsballonnen niet toegelaten is onder de strandredders, gezien het om een medische handeling gaat. Medische handelingen mogen enkel worden uitgevoerd door artsen, verpleegkundigen en hulpverleners-ambulanciers. Dat wordt bepaald door een dertig jaar oude wet. Het gevolg is dat wij deze beademingsballonnen niet zullen gebruiken”, aldus An Beun. “Ik kan als werkgever namelijk niet verwachten van het personeel dat ze handelingen uitvoeren die tegen de wet indruisen en zo een gerechtelijke vervolging riskeren.”

Overlevingskans klein

IKWV schreef het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) al aan over de heikele kwestie. “Daar kreeg ik te horen dat de wet aanpassen in enkele dagen tijd onmogelijk is, gezien dit door allerhande commissies en raden moet passeren. Voorlopig is er dus geen oplossing en kunnen wij enkel hartmassages toedienen als reanimatie. Bij iemand die onwel wordt, kan dat misschien net volstaan om het leven van die persoon te redden. Bij een drenkeling is de kans evenwel zeer klein dat hij of zij het haalt zonder beademing, want in dat geval zit er geen zuurstof meer in het lichaam. Enkel bij toediening van lucht komt de circulatie dan opnieuw op gang”, aldus An Beun.

Tot nader order enkel hartmassages

“Ik hoop dat minister De Block de ernst van de situatie inziet en een uitzondering toelaat voor deze zomer. Gelukkig moeten we niet elke dag iemand reanimeren, maar de kans bestaat. Na de zomer kunnen alle bevoegde instanties misschien samenzitten om dit in een wettelijk kader te gieten. Zelf ben ik echter geen beleidsmaker. Tot nader order voeren wij dus enkel hartmassages uit als reanimatie”, besluit de secretaris van IKWV.

De Block op de hoogte

Vanuit het kabinet van minister Maggie De Block (Open Vld) kwam het antwoord aan onze redactie dat men op de hoogte is van de problematiek en dat er aan een oplossing wordt gewerkt.