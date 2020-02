Juwelier slachtoffer van diefstal: dader gaat aan de haal met 200 euro Mathias Mariën

29 februari 2020

19u30 0 Oostende Een juwelier op de Groentemarkt in Oostende is zaterdagmiddag het slachtoffer geworden van een diefstal.

Een man van vreemde origine begaf zich in de juwelierszaak en liet verstaan interesse te hebben in bepaalde stukken en vroeg of het mogelijk was deze te bekijken. De uitbater haalde daarop de stukken die achteraan de winkel lagen. De klant zei daarop dat hij nog iets uit de etalage wil bekijken en ging naar buiten om vervolgens weg te wandelen. De uitbater voelde argwaan en stelde vast dat een heuptasje met daarin ongeveer 200 euro gestolen was. De politie startte nog een buurtonderzoek, maar kon de verdachte niet meer aantreffen.