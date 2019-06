Jury zal jaarlijks een renovatiepremie geven aan tien renovatieprojecten van handelspanden Leen Belpaeme

24 juni 2019

14u27 0 Oostende Ondernemingen die hun zaak renoveren kunnen voortaan een premie aanvragen van 5.000 euro. De stad wil zo de uitstraling en toegankelijkheid van het handelsapparaat verbeteren.

“De steunmaatregel bestaat uit een financiële bijdrage in de kosten van heropbouw, herinrichting of renovatie van een pand”, legt Thomas Dupon, CEO van het Economisch Huis uit. Zowel ondernemingen als eigenaars van een handelspand komen in aanmerking. Dat nu ook eigenaars een dossier kunnen indienen, is nieuw. Twee keer per jaar zal een externe jury vijf projecten selecteren. Elk jaar komen er dus tien projecten in aanmerking. De jury bestaat uit leden van het Stadsatelier. “Met de inbreng van de kennis van het stadsatelier zetten we hier ook verder in op de begeleiding en kwalitatieve bewaking van ingrepen in het straatbeeld”, zegt Kurt Claeys, schepen van Ruimte en Wonen. “Voorheen bestond er wel een mogelijkheid een toelage te vragen, maar het geheel was zeer onoverzichtelijk. Op deze manier kan het geraamde budget op deze post perfect onder controle gehouden worden en kan de nadruk gelegd wordt op een aantal criteria die wij belangrijk vinden. Eigenaars van handelspanden worden niet langer uitgesloten en krijgen dus hun eerlijke kans voor een jury”, legt Charlotte Verkeyn, voorzitter van het Economisch Huis Oostende en schepen voor Ondernemen uit.