Juf Kathelijn put voor derde roman ‘Sneeuw in september’ uit levensverhaal van leerlinge Lotte Timmy Van Assche

05 juni 2019

18u34 0 Oostende Met ‘Sneeuw in september’ levert de Oostendse auteur en lerares Nederlands Kathelijn Vervarcke haar derde young adult-roman af. Het hoofdthema is omgaan met een chronische ziekte. Voor het verhaal baseert ze zich onder meer op de getuigenis van Lotte Deboevere, haar leerlinge.

De auteur toonde zich in haar eerdere werken ‘Zwerfsteen’ en ‘Tot de zon aan de horizon vriest’ al zeer bedreven in het verweven van zware thema’s. In haar eigen stijl behandelt ze het onderwerp tot een hoopvol motief van veerkracht. In ‘Sneeuw in september’ is dat niet anders. Kort na haar 19de verjaardag krijgt hoofdpersonage Jutta van haar reumatoloog te horen dat ze nooit zal kunnen werken, trouwen of kinderen krijgen. Toch is ze vastberaden om zichzelf te genezen. Ze stort zich op een wild parcours van experimentele middelen. Net wanneer ze de strijd aangaat met de demonen uit het verleden, zet haar beste vriendin en lotgenote Maud haar genezingsproces op de helling door voor euthanasie te kiezen. Terwijl Maud de dagen tot haar verlossing aftelt, moet Jutta afstand nemen van haar vriendin om zelf niet ten onder te gaan.

Samen met “haar” jongeren

“Voor dit nieuwe boek baseerde ik me ook op het verhaal van Noémi Deschacht. De 20-jarige reumapatiënte koos na een lange strijd in 2016 voor euthanasie. Haar mama kwam bij mij aankloppen met haar levensverhaal”, vertelt Kathelijn Vervarcke, die ook lesgeeft aan het Koninklijk Atheneum Pegasus in Oostende. “Anderzijds is er ook de getuigenis van Lotte Deboevere uit het vijfde middelbaar. Ook zij lijdt aan reuma en vertelt over haar technieken om met de ziekte om te gaan. Lotte ‘normaliseert’ haar ziekte enigszins als copingmechanisme, wat dan weer een zeer krachtige inspiratiebron vormt. De privacy wordt in het boek beschermd door fictionalisering.” Vervarcke kon ook putten uit nog een resem andere getuigenissen, vooral van Oostendse jongeren. “Met het boek wil ik het verhaal van moed, hoop en doorzetting doorgeven aan andere jongeren.”

Titel

De inbreng van Vervarckes leerlingen gaat nog verder. Zo kwam Kiani Bouvroy met het voorstel van de titel. “Op een bijzonder warme nazomerdag op 3 september sprong Kiani tijdens de les op en riep hij: ‘Het is aan het sneeuwen!’ Iedereen, ook ikzelf, keek domweg naar buiten, wat leidde tot hilariteit. Intussen probeert Kiani dat mopje bij andere leerkrachten doorheen het jaar uit. Toen hij het voorstel voor de titel deed, gaf ik het door aan de uitgeverij. Uiteindelijk vonden ze zijn titel het beste en pronkt het nu op de cover. Het kluchtige is dat Kiani zelden of nooit boeken leest, maar nu wel een titel heeft verzonnen.” Kathelijn las ook verschillende keren voor om te polsen naar de reacties bij de leerlingen – ook haar doelpubliek. Flore Hulpiau, ook een leerling, was de eerste proeflezer. De drie jongeren werden alvast beloond met de eerste drie exemplaren van het boek.

Ook op de planken

Op 22 november gaat de theatervoorstelling van ‘Sneeuw in september’ in première in de Geuzetorre in Oostende, een organisatie van het Willemsfonds. In het stuk worden Maud en Jutta gespeeld door Maxine en Morgane Van Tiggel, beiden jonge twintigers. Na de première kan de voorstelling geboekt worden door scholen en zal ze door Vlaanderen trekken. ‘Sneeuw in september’ wordt uitgegeven bij Van Halewyck en kost 17,50 euro.