Jongeren willen overnachten in tenten op strand en worden betrapt door schepen: “Kamperen in het zand is niet toegestaan” Bart Boterman

11 augustus 2020

13u50 0 Oostende De politie van Oostende heeft maandagavond rond 21 uur twee groepen kampeerders verwijderd op het strand. Dat meldt schepen Björn Anseeuw (N-VA). Kamperen op het strand is niet toegestaan, net zoals elders wildkamperen verboden is.

Het was de schepen zelf die tenten had gezien op het strand, zowel ter hoogte van het Casino Kursaal als nabij de westelijke strekdam. “Het ging telkens om verscheidene tenten, bevolkt door jongeren uit het binnenland. Er zaten zelfs tenten van zes personen tussen. Ik heb onmiddellijk de politie verwittigd”, zegt Anseeuw. “Kamperen op het strand lijkt misschien leuk, maar is ten stelligste verboden. De politie was snel aanwezig en heeft de kampeerders weggestuurd. Ook hun tenten zijn meteen meegenomen”, aldus de schepen.