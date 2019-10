Jongeren verkopen lekkers voor het goede doel Leen Belpaeme

21 oktober 2019

16u51 0 Oostende In het Sint-Andreasinstituut stond maandag de missiemarkt op het programma. De leerlingen brachten heel wat lekkernijen mee van snoep en cupcakes tot hamburgers om te verkopen aan hun medeleerlingen.

“Het doel van de missiemarkt is de jongeren warm te maken voor Missio. Deze actie focust dit jaar op Venezuela. Toen we samen met de klassenleerkrachten dit thema ingeleid hebben, realiseerden de leerlingen zich dat ze veel meer hebben dan jongeren aan de andere kant van de wereld. In de traditie van oud-collega Renaat Lowagie hebben we daarom gekozen om geen traditionele inzamelactie te organiseren, maar hen de kans te geven wat lekkers te koken en dit dan te verkopen ten voordele van dit goede doel”, licht leerkracht Tineke Vanhaelemeesch toe. “Het geld gaat naar opvangtehuizen voor jongeren waar ze tot rust kunnen komen in tijden van crisis. Ze krijgen door sport- en cultuuractiviteiten kansen om hun talenten te ontwikkelen en leren op die manier zichzelf uitdrukken.”