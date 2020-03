Jongeren starten mooi initiatief om geïsoleerde ouderen te helpen Leen Belpaeme

16 maart 2020

16u04 7 Oostende Heel wat mensen tonen zich solidair tijdens deze moeilijke periode. Ook opvallend veel jongeren willen de handen uit de mouwen steken. Zo ook Angie Vyvey (19), Tuur Fouquet (21), Oliver Martin (23) en Jordi De Pau (20) uit Oostende. Ze zetten samen hun schouders onder de Facebookgroep Verspreid Solidariteit, geen virus. Mensen kunnen zich hier opgeven om als vrijwilliger hun buren te ondersteunen. Ondertussen hebben al meer dan 100 mensen zich aangemeld.

Verspreid Solidariteit, geen virus. Dat is de slogan waarmee vier jongeren uit Oostende hun steun willen betuigen aan alle mensen die het moeilijk hebben door de quarantainemaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. “We zagen dat er enorm veel jongeren in onze omgeving waren die iets wilden ondernemen. We hebben daarom een Facebookgroep opgericht om al die initiatieven te bundelen en alles vlotter te laten verlopen. Ondertussen hebben al meer dan 100 mensen zich opgegeven als vrijwilliger. Zij willen allerlei taken op zich nemen zoals boodschappen doen tot de hond uitlaten of brieven sturen naar mensen die eenzaam zijn. We staan ondertussen ook in contact met heel wat organisaties die hun steentje willen bijdragen. Dat is heel mooi om te zien”, vertelt Angie Vyvey. Ondertussen hebben twee mensen al een vraag gesteld. “We hebben ons eerst gefocust op het groeperen van alle mensen die hulp willen bieden. Nu zijn we briefjes aan het uitdelen in de straten om ons initiatief bekend te maken bij de oudere bevolking. Ze kunnen een mail sturen, maar we hebben ook een telefoonnummer voor wie geen computer heeft.”

Tips

Als mensen bellen worden ze gekoppeld aan een vrijwilliger in de buurt die deze taak wil uitvoeren. De jongeren zijn verbaasd over de grote respons. “We hadden geen idee hoe het zou verlopen. We wisten dat veel mensen solidair zijn, maar het is mooi om te zien dat er echt veel mensen willen helpen.” In de Facebookgroep wordt ook alle relevante informatie gedeeld en geven de jongeren tips mee om eenzaamheid tegen te gaan. Zo leggen ze onder meer uit hoe je een videogesprek kan opzetten in een aantal simpele stappen.

De Stad Oostende richtte ondertussen de Sociale Noodlijn in met een boodschappenservice. “We hebben al contact met elkaar. De bedoeling is dat we aanvullend op elkaar zullen werken”, zegt Angie nog.

Meer info via verspreidsolidariteitoostende@gmail.com of 0468/267390 (Opgelet: enkel bellen als je niet kan mailen, dit om alles zo overzichtelijk mogelijk te laten verlopen).