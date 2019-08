Jongen (15) botst met elektrische step tegen auto op fietspad en raakt gewond Bart Boterman

27 augustus 2019

10u50 0 Oostende In de Koningsstraat in Oostende is maandagnamiddag een 15-jarige jongen op elektrische deelstep ten val gekomen op het fietspad na een aanrijding met een personenwagen. De klap was vrij hard en het slachtoffer bleef een tiental minuten liggen op de grond. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Volgens de politie reed de jongen rond 15.50 uur over het fietspad van de Koningsstraat met de elektrische step. Net op dat moment kwam er een voertuig uit een garage gereden. “Volgens de verklaringen van de bestuurder had hij eerst een voetganger die van rechts kwam doorgelaten en keek hij vervolgens naar links. Daar zag hij niemand, dus stak hij het fietspad over. Plots volgde de aanrijding door de deelstep, van aan de rechterkant", zegt commissaris Katrien Jonckheere. De jongen botste op de auto en kwam op de grond terecht. Hij bleef een tiental minuten liggen en omstaanders ontfermden zich over het slachtoffer. Een ambulance kwam ter plaatse. “De jongen kwam uiteindelijk terug bij zijn positieven en klaagde van hoofdpijn. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht”, aldus de commissaris. Mogelijk liep hij een hersenschudding op.

Op de gemeenteraad van Oostende, later op maandagavond, woedde een een uitvoerige discussie over de elektrische deelsteps. Volgens raadslid Reddy De Mey zijn heel wat inwoners tegen de deelsteps en zouden ze gevaarlijk zijn voor gebruikers en voetgangers. Volgens schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA) zijn er op vier maanden en 133.000 ritten slechts vijf processen-verbaal opgesteld na een ongeval waarbij een step betrokken was. “Je kan dus echt niet zeggen dat er om de haverklap iemand van zijn sokken wordt gereden.” Het ongeval in de Koningsstraat was nog niet opgenomen in de telling en zou het zesde ongeval zijn sinds de invoering van de elektrische steps.