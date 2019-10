Jongemannen krijgen tot 12 maanden cel voor diefstallen in rusthuis Sint-Monica Siebe De Voogt

07 oktober 2019

14u03 0 Oostende Twee jongemannen uit Oostende zijn in de Brugse rechtbank veroordeeld voor drie diefstallen in rust- en verzorgingstehuis Sint-Monica. Het duo maakte begin dit jaar onder meer twee portefeuilles buit in de serviceflat van een bewoonster. De rechter legde hen een werkstraf en celstraf op.

Op de bewakingscamera’s van Sint-Monica dook K.D. (18) op 29 januari dit jaar een eerste keer op samen met een minderjarige. Volgens het openbaar ministerie waren de twee op voorverkenning. “Ze hadden bijzonder veel aandacht voor de brievenbusjes bij de inkomhal”, stelde de procureur. Een dag later daagde D. op met z’n vriend E.V. (20). “Ze haalden enkele sleutels uit een sleutelkluisje en kregen zo toegang tot het woonzorgcentrum. De beklaagden zagen de deur van een serviceflat op een kier staan en namen een portefeuille en portemonnee van de bewoonster mee vanop de salontafel. Een dag later graaiden ze bij een nieuwe poging twee messen mee uit de cafetaria. Enkele personeelsleden merkten hen op en verwittigden de politie.”

K.D. en E.V. vluchtten weg, maar konden even verderop alsnog in de boeien worden geslagen. D. gaf de feiten toe en verklaarde dat hij de diefstallen pleegde uit geldnood. De rechtbank legde hem maandagmorgen 100 uren werkstraf op. Zijn kompaan kreeg een celstraf van 12 maanden, waarvan de helft effectief. E.V. slaagde erin om na z’n vrijlating door de raadkamer z’n voorwaarden te schenden en zit sindsdien in de gevangenis.