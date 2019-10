Jongeman vlucht weg van controle aan ingang Ostend Beach Siebe De Voogt

17 oktober 2019

15u48 1 Oostende Een 21-jarige Oostendenaar hangt een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden boven het hoofd voor drugsbezit en -verkoop. S.T. vluchtte vorig jaar weg bij een controle aan de ingang van Ostend Beach.

De politie zette volgens het parket op 7 juli meteen de achtervolging in. “De beklaagde vluchtte weg van het festivalterrein en kon uiteindelijk toch staande gehouden worden”, aldus de procureur. “Hij had wat cannabis op zak en 39 xtc-pillen.” De huiszoeking bij S.T. leverde weinig op, maar in z’n locker op het festival trof de politie nog eens wat marihuana aan. T. zou sinds begin vorig jaar om de twee weken marihuana bezorgd hebben aan z’n vrienden. Diezelfde kameraden verklaarden ook aan de politie dat ze dachten dat de man xtc en cocaïne verkocht. Het openbaar ministerie vorderde een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden voor T. en een geldboete van 8.000 euro. Op 9 januari komt zijn advocaat aan het woord.