Jongeman slachtoffer van knuffeldiefstal, politie lokaliseert dader via Find My iPhone Bart Boterman

15 februari 2020

16u36 0 Oostende In de Wittenonnenstraat in Oostende is vrijdagnacht rond 4.15 uur een jongeman (19) het slachtoffer geworden van een zogenoemde knuffeldiefstal. Daarbij werd zijn iPhone en portefeuille gestolen. De politie kon de dader opsporen dankzij de applicatie Find My iPhone.

Het slachtoffer uit Oostende deed onmiddellijk aangifte bij de politie nadat hij op listige wijze werd bestolen. Snel kon de locatie van de smartphone worden achterhaald, namelijk op een parking aan de Slachthuiskaai. Daar werd de iPhone op de grond aangetroffen. “Na verder speurwerk is ook de portefeuille gevonden op de locatie. Even later trof een patrouille de verdachte aan in de buurt. De man is niet in het bezit van geldige verblijfsdocumenten en werd ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken”, aldus Kris Allary, commissaris bij de lokale politie Oostende. De spullen werden teruggegeven aan het slachtoffer.