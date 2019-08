Jongeman blijft nog maand langer in de cel na schietincident in station van Oostende Siebe De Voogt

13u02 7 Oostende Een 20-jarige man uit Bredene blijft nog een maand langer in de cel na een schietincident deze zomer in het station van Oostende. Dat heeft de raadkamer beslist. Volgens zijn advocaat heeft R.V. de nodige begeleiding nodig.

De feiten speelden zich af in de vooravond van 24 juli. R.V. kreeg het aan de stok met een kennis ter hoogte van de loketten. De man zou hem ervan beticht hebben een inbraak te hebben gepleegd. V. haalde plots een wapen boven en loste twee schoten. Hij sloeg op de vlucht en sprong aan de achterkant van het station in het dok. De scheepvaartpolitie kon hem uit het water plukken. V. is geen onbekende voor het gerecht. Hij kwam al in aanraking met de politie voor drugsfeiten en werd in maart vorig jaar zelf nog slachtoffer van een schietincident. V. werd daarbij in het oog geschoten met een luchtdrukpistool. Het schietincident van deze zomer is volgens de jonge Bredenaar het gevolg van bedreigingen aan zijn adres. Hij had naar eigen zeggen niet de bedoeling om iemand te raken en schoot bewust naar de grond. De raadkamer verlengde de aanhouding van V. dinsdagmorgen desondanks met een maand. “Mijn cliënt heeft intussen een woonst, maar we zijn nog op zoek naar een plek om hem te laten begeleiden voor zijn drugsprobleem”, zegt zijn advocaat Kim Devoldere.