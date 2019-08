Jongeman bewusteloos geslagen tijdens fuif Bart Boterman

02 augustus 2019

18u18 0 Oostende Politie en ziekenwagen dienden donderdagnacht ter plaatse te komen in de Lounge Bar van het Casino Kursaal. Een 22-jarige jongeman werd bewusteloos op de vloer aangetroffen.

Het incident gebeurde rond 4.45 uur. Er was een fuif aan de gang, die op zijn einde aan het lopen was. De jongeman kwam uiteindelijk bij zijn positieven en werd nog ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens de politie van Oostende bleek na onderzoek dat hij slagen had gekregen van enkele onbekende mannen. Die sloegen op de vlucht. Er is een onderzoek opgestart.