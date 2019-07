Jongeman (22) opgepakt nadat hij hekken dwars over Elisabethlaan plaatst Bart Boterman

11 juli 2019

18u25 0 Oostende Een 22-jarige Oostendenaar werd woensdagnacht opgepakt voor de moedwillige belemmering van het verkeer in de Elisabethlaan.

De man had enkele hekkens dwars over de rijbaan geplaatst zodat geen doorgaand verkeer meer mogelijk was. Een getuige had dat echter gezien en gaf via de telefoon een persoonsbeschrijving door aan de politie. Een patrouille verwijderde de hekkens en trof de man verderop aan dankzij de beschrijving. Hij werd meegenomen voor een verklaring. Allicht krijgt hij nog een minnelijke schikking of dagvaarding in de bus.