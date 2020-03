Jongeman (21) sterft na val van zes verdiepingen hoog tijdens vlucht voor de politie Bart Boterman Siebe De Voogt

20 maart 2020

13u24 182 Oostende In Oostende is woensdagavond de 21-jarige R.V. uit Bredene om het leven gekomen na een val van het dak van een appartementsgebouw, in de Torhoutsesteenweg. Het slachtoffer stond onder voorwaarden en probeerde via het dak te ontkomen aan de politie. Maar hij viel in een koker en stortte zes verdiepingen naar beneden op een binnenkoer. Het levenloze lichaam werd pas donderdagmorgen opgemerkt. “R. was zeker geen slechte jongen, maar trok op met verkeerde mensen.”

De politie klopte woensdagavond op de deur van een appartement op de zesde verdieping van de Torhoutsesteenweg 349. De aanleiding is niet geheel duidelijk. Medebewoners spreken van geroep, getier en slaande deuren die tot beneden te horen waren, alvorens de politie aankwam. In elk geval was R.V., vrij onder voorwaarden, daar aanwezig. De jongeman werd in januari nog veroordeeld tot 2 jaar cel onder voorwaarden, voor een schietpartij in het station van Oostende in juli 2019. De aanwezigen in het appartement weigerden de deur te openen, waardoor de politie de deur dan maar open beukte. Samen met een kameraad was R.V. via een brandtrap naar het dak van het appartementsgebouw gevlucht. Volgens vrienden had hij een panische angst voor de politie opgebouwd. Was dat de hoofdreden om te vluchten? Sinds zijn jeugd kwam de jongeman namelijk al meermaals in aanraking met politie en justitie. Of had hij z’n voorwaarden geschonden en wilde hij zich daarom onttrekken aan de vaststellingen?

Luide plof

In het appartement werd een jonge vrouw opgepakt en geboeid weggebracht. Op het dak kon de politie de kameraad arresteren, maar van R.V. was geen spoor. Het was er pikdonker. Bewoners van de Torhoutsesteenweg 343 hoorden een luide plof, maar wisten niet wat de oorzaak daarvan was. Bij het ochtendgloren werd dat plots duidelijk. Hij viel door een koker van een dak van een appartementsgebouw verderop en stortte zes verdiepingen lager te pletter op een binnenkoer. Voor de jongen kon geen hulp meer baten.

Politie opgeroepen voor gerechtelijke feiten

“De avond ervoor was de politie van Oostende opgeroepen voor gerechtelijke feiten in de Torhoutsesteenweg, waaromtrent in het belang van het onderzoek verder niet kan over worden gecommuniceerd”, zegt het parket van Brugge. “De 21-jarige man bleek in verband te kunnen worden gebracht met deze oproep maar werd niet aangetroffen, in tegenstelling tot enkele andere personen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de man inderdaad op die plaats aanwezig was en of hij zich via het dak van het appartementsgebouw van de plaats heeft verwijderd”, aldus de mededeling van het parket.

Nooit visueel contact geweest tussen politie en slachtoffer

“Kennelijk zou er op sociale media berichtgeving zijn alsof de man zou zijn achtervolgd door de politie, maar tot nader order is er nooit visueel contact geweest tussen de politie en de betrokkene. Hij kon op geen enkel ogenblik worden aangetroffen. Het onderzoek loopt, maar de man heeft zich kennelijk op het dak van één of meerdere appartementsgebouwen begeven, waarbij vanop het dak van het ene gebouw toegang kan worden verkregen tot het andere gebouw. Hij zal daarbij in de koker gevallen zijn”, aldus de uitleg van het Brugse parket.

“Nooit slechte bedoelingen, toch vaak in de problemen”

Vrienden omschrijven R.V. nochtans als een jongen met een goed hart, die zich echter af en toe liet meeslepen en zo in de problemen kwam. “Dat kan ik beamen”, zegt advocaat Kim Devoldere. “Ik stond R. bij van toen hij voor de jeugdrechtbank moest komen. Het was iemand met het hart op de juiste plaats maar hij had begeleiding en structuur nodig. Hij was soms te trots om hulp te vragen. Het gevolg was dat hij dan ronddwaalde en met de verkeerde mensen optrok. Slechte bedoelingen had hij evenwel nooit. Eerlijk? Ik ben zelf erg geschrokken door zijn overlijden, want ik kon eigenlijk goed opschieten met hem. Over de omstandigheden van zijn overlijden weet ik voorlopig erg weinig”, aldus Kim Devoldere. Hij werd ingelicht door de moeder van R.V., die ondersteboven is van het nieuws.