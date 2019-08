Jonge transmigrant in cel voor twee

mislukte diefstallen met geweld Siebe De Voogt

06 augustus 2019

14u20 8 Oostende Een 19-jarige Algerijn zit in de cel voor twee mislukte diefstallen met geweld in Oostende. De Brugse raadkamer verlengde zijn aanhouding dinsdagmorgen met een maand.

De jonge transmigrant wilde via de haven van Zeebrugge het Verenigd Koninkrijk bereiken, maar verbleef naar eigen zeggen in Oostende omdat er te veel politieacties waren in en rond Zeebrugge. De man benaderde vrijdagnacht samen met z’n Marokkaanse vriend een 25-jarige man op de Zeedijk in Oostende. Hij liet uitschijnen dat hij met het slachtoffer wilde dansen, maar probeerde z’n portefeuille uit z’n achterzak te halen. De man had het plannetje van de transmigrant echter door en kon zich losrukken. De politie kwam ter plaatse en kon de verdachte kort nadien arresteren.

Hij bleek ook in aanmerking te komen voor een inbraak in een wagen midden vorige maand in Oostende. De eigenaar betrapte de transmigrant op heterdaad, maar die kon na een schermutseling wegvluchten. Het slachtoffer raakte daarbij gewond aan z’n duim. De Algerijn verscheen dinsdagmorgen voor de raadkamer in Brugge. Hoewel de man elke betrokkenheid ontkent, verlengde die z’n aanhouding met een maand.